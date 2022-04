Quali iPhone andranno fuori produzione dopo il lancio di iPhone 14?

18 April 2022 – 10:05

Un leak ha svelato quali modelli di smartphone potrebbero essere eliminati da Apple dopo l’introduzione di iPhone 14, prevista per settembre.

