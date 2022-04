Pegasus usato per spiare l’ufficio di Boris Johnson

18 Aprile 2022 – 19:45

Citizen Lab ha scoperto diversi attacchi effettuati nel 2020 e 2021 con Pegasus contro gli uffici di Boris Johnson e del Ministero degli esteri.

The post Pegasus usato per spiare l’ufficio di Boris Johnson appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico