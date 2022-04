Ingenuity: nuovo record battuto nel 25esimo volo

18 Aprile 2022 – 13:46

Nuovo record del drone Ingenuity su Marte, che con il suo 25esimo volo ha bruciato i precedenti limiti di velocità e distanza.

