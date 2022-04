Hubble scopre un buco nero primordiale vecchio quasi quanto il Big Bang

18 April 2022 – 10:39

Grazie al telescopio spaziale Hubble è stato scoperto un buco nero primordiale vecchio più di 13 miliardi di anni, quasi quanto il Big Bang.

The post Hubble scopre un buco nero primordiale vecchio quasi quanto il Big Bang appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico