DuckDuckGo rimuove i siti pirata dalle ricerche?

18 Aprile 2022 – 19:45

DuckDuckGo non mostrava noti siti pirata, tra cui The Pirate Bay, nei risultati delle ricerche, ma si è trattato solo di un problema tecnico.

