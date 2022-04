Criptovalute e Spagna: la Banca Centrale blocca i trasferimenti

18 Aprile 2022 – 13:46

La Banca Centrale Spagnola ha voluto ribadire il pugno duro verso le criptovalute ricordando che le banche possono bloccare le transizioni.

Fonte: Punto Informatico