Beanstalk Farms, 182 milioni persi per un pugno di fagioli

18 April 2022 – 10:36

Attacco a Beanstalk Farms: persi 182 milioni non attraverso un attacco cracker, ma tramite una forzatura dello stesso protocollo del gruppo.

