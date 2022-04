Twitter, il pulsante Modifica (Edit) conserverà le vecchie versioni del tweet

17 April 2022 – 10:04

Il nuovo pulsante in arrivo su Twitter che darà modo di modificare i propri tweet pare che conserverà le vecchie versioni del post.

Fonte: Punto Informatico