Storia dell’esploratore di alberi giganti

17 Aprile 2022 – 9:21

Andrea Maroè è in missione per 4 mesi per arrampicarsi sulla cima dei colossi della foresta Amazzonica. I suoi dati vengono analizzati dagli atenei per conoscere meglio i segreti degli alberi e lo stato di salute del nostro ambiente

Fonte: Wired