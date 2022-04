GitHub sospende gli account degli sviluppatori russi

17 Aprile 2022 – 19:45

GitHub ha sospeso gli account di molti sviluppatori russi, ma il ban ha colpito per errore anche quelli che non lavorano per le aziende sanzionate.

