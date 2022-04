Android TV 13 avrà una funzione per risparmiare energia

17 Aprile 2022 – 10:46

Android 13 includerà una nuova modalità “standby a basso consumo” appositamente pensata per Android TV e ci saranno anche nuove funzioni.

