Twitter: il CdA blocca la scalata di Elon Musk

16 Aprile 2022 – 13:45

Il consiglio di amministrazione ha votato all’unanimità il piano che blocca il tentativo di scalata da parte di Elon Musk con l’offerta da 43 miliardi.

