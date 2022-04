Spotify: problemi su Android risolti con un nuovo aggiornamento

16 Aprile 2022 – 16:45

Un update lampo da parte di Spotify ha permesso di risolvere il problema riscontrato da molti utenti Android dopo un aggiornamento.

The post Spotify: problemi su Android risolti con un nuovo aggiornamento appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico