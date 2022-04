Obiettivi MiSE: c’è ancora tempo per la consultazione

16 Aprile 2022 – 10:45

Il MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha prorogato al mese prossimo la scadenza della consultazione pubblica sui propri obiettivi.

Fonte: Punto Informatico