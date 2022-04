Lo smartwatch di Google potrebbe montare Wear OS 3.1

16 April 2022 – 10:01

Uno dei dispositivi più attesi del 2022, lo smartwatch di Google, potrebbe arrivare sul mercato con il sistema operativo Wear 3.1.

The post Lo smartwatch di Google potrebbe montare Wear OS 3.1 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico