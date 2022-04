Google Pixel 7: stesse fotocamere di Pixel 6 con migliorie software?

16 Aprile 2022 – 13:45

Stando a recenti indiscrezioni, il comparto fotografico dei Google Pixel 7 non dovrebbe differire di molto dai predecessori.

Fonte: Punto Informatico