Digitale terrestre: quando diremo addio alla risintonizzazione dei canali

16 Aprile 2022 – 10:45

Il nuovo digitale terrestre è in arrivo e presto potremo dire addio alla risintonizzazione dei canali per risolvere i problemi di ricezione.

The post Digitale terrestre: quando diremo addio alla risintonizzazione dei canali appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico