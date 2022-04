Ucraina: continuano gli attacchi contro il governo

15 Aprile 2022 – 16:45

Il CERT dell’Ucraina ha scoperto due nuovi attacchi effettuati contro alcune agenzie governative per rubare installare spyware, ransomware o wiper.

