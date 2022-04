Mac App Store di Apple: le app gratuite sono un’esca

15 Aprile 2022 – 1:45

Sul Mac App Store dilaga il fenomeno che prevede il download delle app gratis per scalare le classifiche per poi proporre l’uso a pagamento.

Fonte: Punto Informatico