Google Lens su Chrome: riconosce, copia e traduce testi in foto

15 April 2022 – 13:11

Su Chrome 100 le funzioni di Google Lens sono state aggiornate, adesso permette di riconoscere, copiare e tradurre i testi nelle foto online.

Fonte: Punto Informatico