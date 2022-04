Cosa sappiamo del nuovo spray nasale contro Covid-19

15 Aprile 2022 – 18:21

Costituito da “miniproteine” in grado di bloccare la proteina spike di Sars-cov-2 somministrate per via inalatoria, un nuovo trattamento sviluppato da un team di ricercatori statunitense e per ora testato solo sui topi promette di offrire una strategia efficace nel prevenire e trattare Covid-19 anche in caso di nuove varianti

Fonte: Wired