Cisco Webex ascolta anche se il microfono è spento

15 Aprile 2022 – 19:46

Molte app per videoconferenza raccolgono dati anche se il microfono è spento, ma Cisco Webex si comporta come un vero e proprio spyware.

The post Cisco Webex ascolta anche se il microfono è spento appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico