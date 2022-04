Chrome: corretta la terza falla 0-day del 2022

15 Aprile 2022 – 22:45

Google ha reso disponibile un nuovo aggiornamento d’emergenza per Chrome per correggere una falla 0-day a rischio elevato da poco trovata.

