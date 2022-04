Boeing Starliner OFT-2 prevista per il 19 maggio

15 Aprile 2022 – 19:45

Boeing e NASA hanno comunicato che la missione OFT-2 (senza equipaggio) per la navicella Starliner CST-100 è prevista il 19 maggio.

