Nexo lancia la sua prima carta di credito crypto con MasterCard e DiPocket

14 Aprile 2022 – 10:45

Insieme a MasterCard e DiPocket, Nexo sta lanciando la sua prima carta di credito crypto in Europa per spendere senza vendere i propri asset digitali.

The post Nexo lancia la sua prima carta di credito crypto con MasterCard e DiPocket appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico