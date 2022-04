Meta e Coca-Cola si vogliono bere il metaverso

14 April 2022 – 10:21

Il metaverso: naturale territorio di conquista per colossi come Facebook e Coca-Cola, ma al tempo stesso un’opportunità per tutti.

The post Meta e Coca-Cola si vogliono bere il metaverso appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico