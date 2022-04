Luna 25: ESA interrompe collaborazione con Russia

14 April 2022 – 12:47

L’agenzia spaziale europea ha comunicato che la collaborazione con Roscosmos per le missioni Luna 25, 26 e 27 è stata interrotta.

Fonte: Punto Informatico