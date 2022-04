Il lockdown distopico di Shanghai inquieta la Cina e il mondo

14 Aprile 2022 – 9:20

Droni e cani robot vengono schierati dalle autorità per monitorare i cittadini e invitarli al rispetto delle regole. E le consegne di cibo e beni di prima necessità da parte dei colossi digitali non bastano per risolvere una situazione che comporta rischi sociali e politici

Fonte: Wired