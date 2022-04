Forfettari, scatta l’obbligo della fattura elettronica

14 Aprile 2022 – 16:45

Un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri introduce l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1 luglio anche per Partite IVA in regime forfettario.

The post Forfettari, scatta l’obbligo della fattura elettronica appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico