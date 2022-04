Elon Musk offre 43 miliardi per comprare Twitter

14 April 2022 – 13:40

Elon Musk ha presentato un’offerta di 43 miliardi di dollari per acquistare il 100% di Twitter e prendere quindi il controllo totale dell’azienda.

The post Elon Musk offre 43 miliardi per comprare Twitter appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico