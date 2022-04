Edifici: ecco il portale sulla prestazione energetica

14 Aprile 2022 – 19:46

È online il nuovo Portale nazionale sulla Prestazione Energetica degli Edifici che permette di trovare informazioni e servizi offerti dall’ENEA.

