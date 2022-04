Digital Markets Act: Cook non vuole il sideloading

14 Aprile 2022 – 19:45

Durante un evento sulla privacy, Tim Cook ha evidenziato i pericoli del sideloading delle app, pratica che verrà consentita dal Digital Markets Act.

The post Digital Markets Act: Cook non vuole il sideloading appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico