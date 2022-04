Cyberattacchi in aumento contro ICS e SCADA

14 Aprile 2022 – 16:45

Gli Stati Uniti hanno evidenziato un aumento degli attacchi contro i sistemi ICS e SCADA delle infrastrutture critiche che possono causare seri danni.

