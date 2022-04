Artemis I: caricamento del propellente nel razzo SLS

14 April 2022 – 16:22

Il test “wet dress rehearsal” è stato ripristinato e ora verrà caricato il propellente (ossigeno e idrogeno) nello stadio principale del razzo SLS.

The post Artemis I: caricamento del propellente nel razzo SLS appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico