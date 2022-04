AirPods: i ricondizionati non fungono, ecco perché

14 April 2022 – 13:40

Gli AirPods ricondizionati risultano impossibili da usare dai nuovi acquirenti a causa della mancata dissociazione dall’account precedente.

