T-Mobile ha tentato di acquistare i dati rubati

13 Aprile 2022 – 19:46

T-Mobile ha tentato di acquistare sul sito RaidForums il database con i dati dei clienti rubati ad agosto 2021, ma senza successo.

