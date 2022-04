Raspberry Pi OS: stop alle credenziali ‘pi’ e ‘raspberry’

13 April 2022 – 16:32

Nella configurazione iniziale di Raspberry Pi OS non sarà più possibile creare automaticamente un utente con credenziali ‘pi’ e ‘raspberry’.

Fonte: Punto Informatico