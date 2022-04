PNRR: rata da 21 miliardi, anche per il digitale

13 Aprile 2022 – 22:45

L’Italia ha ricevuto in data odierna il pagamento della prima rata relativa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 21 miliardi di euro.

The post PNRR: rata da 21 miliardi, anche per il digitale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico