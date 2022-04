Missione Crew-4 posticipata al 23 aprile

13 Aprile 2022 – 13:45

La missione Crew-4 con l’italiana Samantha Cristoforetti è stata posticipata al 23 aprile per avere un maggiore margine di sicurezza.

