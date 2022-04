Microsoft blocca le macro VBA e Qbot cambia tattica

13 April 2022 – 16:26

Qbot sfrutta i pacchetti Windows Installer per infettare i computer, dopo che Microsoft ha bloccato l’attivazione delle macro VBA in Office.

