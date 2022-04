GranoScan è l’app del CNR che tutela il frumento

13 Aprile 2022 – 19:45

L’app GranoScan effettua una diagnosi rapida individuando, attraverso una fotografia, 40 specie di infestanti, 26 insetti e 23 malattie.

