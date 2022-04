Epic Games vuole entrare nel Metaverso

13 April 2022 – 10:30

Epic Games ha ottenuto da Sony e KIRKBI 2 miliardi di dollari di finanziamenti aggiuntivi che utilizzerà per entrare nel Metaverso.

