Come richiedere il bonus mobili ed elettrodomestici

13 Aprile 2022 – 9:20

Consiste in una detrazione Irpef del 50% sulle spese di acquisto di mobili ed elettrodomestici, sostenute dopo aver effettuato lavori di ristrutturazione. Il bonus si applica su importi massimi di 10mila euro per il 2022 e di 5000 per il 2023 e il 2024

Fonte: Wired