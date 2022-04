Animali Fantastici – i segreti di Silente è un’emozionante metafora politica

13 April 2022 – 9:00

Al cinema il nuovo capitolo più avvincente e sentimentale dei precedenti svela i segreti del titolo e presenta al pubblico la new entry Mads Mikkelsen come nuovo Grindelwald e perfido tiranno. Un film imperdibile, per gli appassionati della saga e non solo

Fonte: Wired