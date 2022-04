Shiba Inu, +26% in 24 ore e l’ascesa continua

12 Aprile 2022 – 16:45

Shiba vola ed in poche ore guadagna il 20% grazie all’esordio su Robinhood: ci si avvicina ai massimi, ma con nuovi fondamentali.

The post Shiba Inu, +26% in 24 ore e l’ascesa continua appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico