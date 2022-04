Referendum online bocciato dal Garante Privacy

12 Aprile 2022 – 16:46

Il Garante della privacy ha bocciato il DPCM che stabilisce le modalità di funzionamento della piattaforma per la raccolta delle firme digitali.

