Mercato PC in calo: colpa di Chromebook e guerra

12 April 2022 – 9:51

Sia IDC che Gartner hanno rilevato un calo nelle consegne di PC nel primo trimestre 2022, dovuto alla minore domanda di Chromebook e alla guerra.

