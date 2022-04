iOS 16: più personalizzazione per la Full Immersion

12 April 2022 – 13:19

Dall’analisi del codice di macOS 12.4 beta, è emerso che Apple sta pianificando importanti cambiamenti per la Full Immersion su iOS 16.

