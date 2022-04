Come funziona il nuovo registro delle opposizioni per non ricevere più chiamate dai call center

12 April 2022 – 12:10

Dal 13 aprile entrano in vigore le nuove norme, mentre a partire dal 31 luglio il registro verrà esteso anche a tutti i numeri di cellulare. Multe fino a 20 milioni di euro e fino al 4% del fatturato annuo per le imprese che violano le regole

Fonte: Wired