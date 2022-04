Autobus elettrici: 300 milioni per la produzione

12 April 2022 – 16:30

Pubblicato il decreto che permette di accedere ai fondi (300 milioni di euro) stanziati per la produzione di autobus elettrici con tecnologie innovative.

